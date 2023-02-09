



Зеленский: Чем быстрее Украина получит оружие, тем быстрее в Европу вернется мир

Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить войну, которую начала Россия. Помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.



"Сейчас у нас у всех, и мы это как никто чувствуем в Украине, у нас у всех очень мало времени. Я говорю не о сегодня, я говорю о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит - это об оружии, которое нужно для мира, потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия", - отметил украинский лидер.



Зеленский указал, что у Франции и Германии есть потенциал "game changer". По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.



"Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир", - подчеркнул президент.



Глава государства добавил, что Украина умеет быть мощной и благодарной, а наши друзья могут быть принципиальными и сильными.



"Я верю, что сегодня мы усилим наше единство - оборонное, политическое, санкционное. Поэтому я здесь", - подытожил Зеленский.



Напомним, Зеленский прибыл с визитом во Францию. В четверг, 9 февраля, президент примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе.