



Зеленский: Цель моего визита в Европу – истребители

Одна из целей визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу – работа над созданием эскадрильи истребителей. Об этом он заявил во время совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.



"Мы сейчас работаем над созданием эскадрильи истребителей, и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я рассчитываю на успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно", – заявил президент.



Как сообщил президент Украины, он обсудит вопросы истребителей вместе с канцлером Германии в ходе второй части их встречи.



В частности, на конференции Шольц отметил, что Германия много помогла Украине с начала полномасштабной войны и сегодня необходимо заставить Россию покинуть территорию страны.



"Мы уже многое поставили, что касается ПВО – это Patriot, IRIS-T, также Gepard, а также другое оружие, разные артсистемы, системы залпового огня. Это то, на чем мы концентрируемся", – подчеркнул канцлер Германии.