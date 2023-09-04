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Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Минобороны, – видео
04.09.2023 07:08 Наталья Богинская

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Минобороны, – видео

Кадровое решение: в Министерстве обороны готовится смена руководителя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 557-го дня полномасштабного вторжения РФ.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны”, – заявил президент.

По его мнению, министерство нуждается “в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом”. 

“Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и он не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – сообщил Зеленский.

 

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