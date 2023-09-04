



Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Минобороны, – видео

Кадровое решение: в Министерстве обороны готовится смена руководителя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 557-го дня полномасштабного вторжения РФ.



"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны”, – заявил президент.



По его мнению, министерство нуждается “в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом”.



“Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и он не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – сообщил Зеленский.



