



Зеленский: 50 танков не решат проблему, но покажут единство мира

Западные танки не смогут полностью решить вопрос российской агрессии, но предоставят украинским защитникам дополнительную мотивацию. Об этом заявил в интервью президент Украины Владимира Зеленского.



"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень важную вещь - они мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой", - сказал Зеленский.



Кроме этого он поблагодарил за всю помощь канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, но подчеркнул, что хотел бы получить четкий ответ на поставку танков Leopard-2.



"Я ценю все, что сделали Штайнмайер, Шольц, бундестаг. Я хочу услышать по-партнерски – имею Leopard, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если нет воли, не надо искать причины. Надо сказать – нет", - заявил президент.



Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2. Кроме того, Германия и Франция решили, что будут адаптировать свою военную поддержку Украины в зависимости от развития ситуации на поле боя.