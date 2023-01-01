



Зеки поблагодарили Пригожина и ЧВК Вагнер за возможность начать новую жизнь

Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин посетил раненых бывших заключенных, которые принимают участие в спецоперации. Бойцы группы поблагодарили российского бизнесмена за предоставленную возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, сообщило РИА «Новости».



«Хотели вам спасибо большое сказать за такой шанс. Что дали нам новую жизнь начать, что можно человеком стать по-новому. Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», — сказал один из бойцов.



По словам «вагнеровцев», после лечения они готовы вернуться на передовые.



«Жизнь вильнула. Вернула обратно. Теперь главное держаться этого направления», — пожелал Пригожин бойцам.