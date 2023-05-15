



Зеэв Элькин: первая победа в битве за комитет по назначениям судей



Зеэв Элькин, председатель фракции Махане Мамлахти, прокомментировал публикации, согласно которым коалиция решила на этот раз не откладывать заседание комитета по назначению судей.



Политик сказал: "Первая победа в битве за комитет по назначению судей. 01.03 я потребовал провести выборы в комитет по назначению судей по существующему закону. Коалиция испугалась и побежала вносить поправки в подзаконные акты, чтобы отложить выборы. Сегодня последний день для внесения поправок в подзаконные акты, и, судя по публикациям, коалиция сдалась, и выборы на этот раз не будут отложены и пройдут в соответствии с действующим законом".