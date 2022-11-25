



Зеэв Элькин: не мы свалим это правительство



Уходящий министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин убежден, что оппозиции не удастся свергнуть новое правительство Нетаниягу.



"Это правительство однородно. Невозможно бросить ему вызов с помощью идеологических инструментов, как они сделали это с нашим разнообразным и контрастным правительством", - сказал Элькин, сообщает газета "Гаарец".



"Их 64, нас 56", - напомнил Элькин. "Внутри нас есть две арабские фракции, 5 и 5, которые всегда будут готовы сотрудничать с коалицией. Все упражнения по борьбе левых с правыми, ночные филибустеры в Кнессете, всевозможные отсрочки - все это не принесет пользы. Не в этот раз. Это правительство продержится два или три года, по крайней мере. И мы не будем его свергать, оно развалится изнутри".

