



Зеэв Элькин: как только состав Кнессета изменится реформа будет отменена



Депутат Кнессета Зеэв Элькин (Махане Мамлахти) прокомментировал утверждение в первом чтении на пленуме Кнессета закона об отстранении главы правительства и пискат а-итгабрут.



Элькин сказал: "Коалиция протолкнула еще один этап реформы. Закон об отстранении главы правительства входит в число законов, ради которых она проводится, это уже давно не имеет отношения к идеологии".



В интервью радиостанции Ynet Элькин заявил, что "как только состав Кнессета изменится, первое, что они сделают, это отменят. Это будет одноразовая реформа, когда мы будем только платить по ценам и не получим никакой прибыли".