



Здоров ли премьер-министр Израиля Нетаниягу – мнение

Здоровье премьер-министра Биньямина Нетаниягу стало предметом пристального внимания в течение последних двух недель. Его госпитализация и состояние здоровья получили почти такое же широкое освещение в СМИ, как и протесты против судебной реформы. Об этом пишет The Jerusalem Post.



Некоторые считают, что это уловка со стороны Нетаниягу, направленная на то, чтобы отвлечь внимание от политических потрясений, с которыми столкнулась страна. Другие уверены, что премьер скрывает свои проблемы со здоровьем, чтобы не показаться слабым.



Однако в преуменьшении или сокрытии плохого здоровья нет ничего нового. Лидеры, находящиеся у власти делают это с незапамятных времен, чтобы не показаться слабыми и не нарушить статус-кво. Нестабильность, вызванная плохим здоровьем лидера, может нанести серьезный ущерб стране в целом, что часто приводит к тому, что истеблишмент смыкает ряды, чтобы ограничить поток информации для широкой общественности.



В сегодняшнем мире, где интернет сделал возможным мгновенное распространение информации и почти невозможное хранение секретов. Некоторые могут подумать, что нет смысла даже пытаться, предпочитая вместо этого делиться небольшими, контролируемыми, краткими частями информации, чтобы удовлетворить потребность общественности в деталях, ограничивая при этом любой ущерб, который это может причинить.



Автор статьи предполагает, что именно такой подход выбрал Нетаниягу.



“”Принимая во внимание большое количество сарказма, направленного на него огромным числом израильтян – независимо от объема информации, которую он сообщает о своем здоровье – всегда будет значительное большинство, отказывающееся верить ни единому слову, которое исходит от него”, – пишет он.