



Заявления шефа "Моссада" о ядерной сделке застали Лапида врасплох

Премьер-министр Яир Лапид был удивлен резкими предупреждениями главы "Моссада" Давида Барнеа о возможном возрождении ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.



Об этом сообщает Times of Israel.



На этой неделе, Барнеа в беседе с журналистами назвал обсуждаемую сделку "стратегической катастрофой" для Израиля, и заявил, что США "спешат заключить сделку, основанную на лжи".



Сообщение было более резким и рассматривалось как более критическое по отношению к позиции США, чем другие недавние заявления из Иерусалима.



12-й канал израильского ТВ утверждает, что такие заявления Барнеа застигли Лапида врасплох. Лапид знал о брифинге Барнеа для СМИ, но они не согласовывали комментарии, а заявления главы "Моссада" отличались от тезисов, распространенных канцелярией премьер-министра несколько дней назад, и от сообщения, которое пытался донести Лапид.



Вскоре после того, как комментарии Барнеа были опубликованы, Лапид позвонил главе "Моссада" и сказал ему, что он пошел "не по сценарию" в своей критике США, и попросил разъяснений. Как сообщает "Аруц Шева", Лапид "объявил выговор" Барнеа.