



Заявления Путина опасны: он понимает, что проиграет, - глава Минобороны Испании

Россия и глава ее правящего режима Владимир Путин не хотят мира. Однако в Кремле понимают, что они проигрывают в этой битве. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью газете La Vanguardia, опубликованном в воскресенье, 26 февраля.



Испанская чиновница прокомментировала таким образом последнее выступление Путина.



"Путин подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проигрывает эту битву. Его очень угрожающие высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют об опасности для человечества", - объяснила она.



По ее словам, Россия вряд ли применит ядерное оружие против Украины, "но в голове Путина может быть все".



Министр также добавила, что у Испании нет данных, которые бы указывали на готовность России к такому шагу.



"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент дал понять, вне всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой жизни тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены смотреть в глаза смерти непонятно за что, потому что это ни справедливо, ни законно", - подытожила она.