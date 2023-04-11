



Заявления Макрона после визита в Китай подверглись критике дипломатов

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике за заявления о том, что Европе следует дистанцироваться от назревающей напряженности между США и Китаем из-за Тайваня и добиться собственной стратегической независимости во всем, от энергетики до обороны, сообщает The Financial Times.



Дипломаты и законодатели в США, а также в Центральной и Восточной Европе раскритиковали Макрона за его мягкость по отношению к Пекину и тревожную критику США, особенно с учетом того, что Вашингтон был стойким сторонником Европы, когда она боролась с последствиями российского вторжения в Украину. Аналитики сочли эти комментарии особенно несвоевременными, поскольку Китай устроил крупномасштабные военные учения в Тайваньском проливе в ответ на визит лидера Тайваня в США на прошлой неделе.



В интервью Politico президент Франции сказал: “В наших интересах ускориться в вопросе о Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая”. Макрон также опасается “ловушки для Европы”, если она “попадет в кризисы, которые не являются нашими”, на фоне того, как она стремится стать более независимой в вопросах безопасности, обороны и экономики.



По мнению Антуана Бонда, специалиста по Тайваню из Фонда стратегических исследований, проблематично то, что Макрон подразумевает, что США виноваты в любой эскалации вокруг Тайваня не меньше, чем Пекин. Это ставит под сомнение позицию Франции и попытки ЕС занять более жесткую позицию в отношении Пекина.



Сенатор-республиканец Марко Рубио в видео, размещенном в Twitter, сказал, что интервью Макрона вызывает беспокойство.

“Если Макрон говорит от имени всей Европы, а их позиция сейчас такова, что они не собираются выбирать чью-то сторону между США и Китаем из-за Тайваня, может быть, тогда и нам не следует принимать чью-то сторону и заниматься Украиной”, – сказал Рубио.

Два высокопоставленных дипломата ЕС заявили, что “комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США и затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину”, пишет издание.

“Это не победа ни для кого”, – сказал один из дипломатов. “Кроме Си”.

Литовский депутат Довиле Шакалене обвинила Макрона в “геополитической слепоте” и действиях, “противоречащих стратегическим интересам ЕС и НАТО”.

Многие бывшие коммунистические страны Восточной Европы отождествляют себя с позицией Тайваня, потому что видят параллель между действиями Пекина против острова и угрозой, которую Россия представляет для бывших советских республик, отмечает издание.