



Заявления директора школы в Рамат-Гане о Бен-Гвире будут расследованы

Министерство образования начало расследование поведения директора школы в Рамат-Гане в связи с комментариями, которые он сделал в адрес Итамара Бен-Гвира во время церемонии в память об Ицхаке Рабине.



Мерав Шрайбер, директор школы Нетаим, заявил, что потенциальное назначение Бен Гвира министром внутренней безопасности приведет к очередному политическому убийству. Об этом сообщает Times of Israel.



"Если этот человек, которого, вероятно, назначат министром внутренней безопасности, который преследовал Рабина, и даже сказал, что может добраться до него, получит то, что хочет, то мы не только ничему не научились, но и не будем быть далеко сегодня от следующего политического убийства. Членство в террористической организации, деятельность в движении "Ках", к которому он присоединился в возрасте 16 лет. В ЦАХАЛ его не призывали. Он возглавлял кампанию против ШАБАК и работал над освобождением Игаля Амира, убийцы премьер-министра Ицхака Рабина", - заявил Шрайбер.



Видеозапись речи Шрайбера стала вирусной, вызвав ужас в некоторых кругах - согласно директивам министерства образования, учителя должны действовать осторожно, выражая политические взгляды.



Мэр Рамат-Гана сообщил 12-му каналу, что он получил ряд жалоб по поводу инцидента и направил их в муниципальный отдел образования, а также в министерство образования. Как сообщается, в ближайшие дни Шрайбера вызовут в министерство образования для расследования комментариев.