



Заявление поняли наихудшим образом: Польша о прекращении поставок оружия Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что СМИ неверно интерпретировали слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVN24.



“Слова премьер-министра истолковали самым худшим образом. По моему мнению, премьер-министр сказал так: мы не собираемся передавать Украине новое оружие, которое мы сейчас закупаем для модернизации польской армии”, – сказал Дуда.



Президент добавил, что, как и глава правительства, считает, что Польша не может никому передавать свое новое вооружение, “которое мы сейчас закупаем на миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши”.



“Я сам буду первым, кто выступит против передачи нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых танков Abrams, комплектов Patriot или HIMARS”, – добавил Дуда.



Президент подчеркнул, что у Польши есть контракты на поставку Украине самоходных артиллерийских установок Krab, а также боеприпасов и саперных машин. Дуда допустил, что в будущем Польша может передать Украине свое старое оружие.



20 сентября Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас Польша больше не поставляет оружие Украине, занимаясь вооружением собственной армии.

“Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу”, – сказал он.



В Минобороны США, комментируя слова Моравецкого, сказали, что “любая страна сама решает, какой уровень поддержки оказывать Украине”.



Польша с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила Вооруженным силам Украины военную помощь на более чем три миллиарда евро. Поставки включали боеприпасы, бронетехнику и советские истребители.