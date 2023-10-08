



Заявление министерства связи относительно ситуации на Юге страны

Министр связи и генеральный директор министерства завершили совещание с высшими руководителями ведомства, на котором было принято следующее решение – министерство связи создаст чрезвычайный центр, который будет отслеживать функциональную непрерывность в сетях связи и, в частности, собирать немедленные обращения от различных коммуникационных компаний.



По предоставленным данным, общая функциональная непрерывность сетей (Интернет и мобильная связь) поддерживается. Однако существуют небольшие разрывы, которые в основном вызваны проблемами с электроснабжением, что приводит к проблемам с приемом в зонированных районах. В поселениях, где IDF (Израильская оборонная армия) восстановила контроль, сразу же направляются бригады для решения инфраструктурных проблем.



Если на практике были нарушены какие-либо сайты (не из-за отсутствия электроэнергии), компании связи должны подготовить до завтра утра список и план немедленного восстановления обслуживания для тех, кто находится в этих районах. Дополнительные возможности для решения проблем будут рассмотрены профессиональными командами.



В свете ожидаемых нагрузок на коммуникационную инфраструктуру из-за обучения и удаленной работы, будет проведена проверка и мониторинг систем на способность предоставления лучших услуг.



Министерство усилит обращения общественности, помимо собственных служб обслуживания компаний, и создаст оперативный центр.