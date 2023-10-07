



Заявление лидеров оппозиции: мы все едины перед лицом террора

Лидеры оппозиции, Яир Лапид, Бени Ганц, Авигдор Либерман и Мейрав Михаэли выпустили совместное заявление относительно массированных ракетных обстрелов и проникновения террористов.



"Это трудное утро для Государства Израиль. Мы полностью поддерживаем ЦАХАЛ и силы безопасности. Мы все едины перед лицом террора, и нам необходимо нанести ему жесткий и решительный удар", - сказали они.



По словам лидеров оппозиции, ХАМАС и любая другая террористическая организация, где бы то ни было, должны заплатить высокую цену.



"В такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции. Мы окажем полную поддержку силам безопасности. Мы поддержим резкий и жесткий ответ террористам", - добавили они.

