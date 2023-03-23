



Заявление Галанта может не состоятся из-за вызова на встречу к Нетаниягу

Маловероятно, что министр обороны Йоав Галлант выступит со своим запланированным заявлением, в котором он, как ожидается, призовет к прекращению принятия законодательства о пересмотре судебной системы.



Галант должен был выступить с заявлением в Тель-Авиве, но сейчас едет в Иерусалим после того, как его вызвал на встречу премьер-министр Биньямин Нетаниягу, сообщает 12 канал.



Через несколько часов после того, как Галант объявил о своих планах, он подвергся широкой критике со стороны членов коалиции, включая призывы к его отставке.

