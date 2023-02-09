



Заявление ЕС: Россия должна прекратить изображать из себя "жертву"

Россия должна прекратить абсурдные заявления, будто она является "жертвой". Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины почти год назад. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза по агрессии Российской Федерации против Украины, вынесенном во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене.



"Уже почти год Россия ведет целенаправленную, ничем не спровоцированную, неоправданную агрессивную войну против Украины. Тот факт, что эта российская агрессия незаконна согласно международному праву, не вызывает никаких сомнений. Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ. Российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является „жертвой“. Россия является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот", - говорится в заявлении.



Отмечается, что трагические 350 дней после начала полномасштабной войны являются "ярким свидетельством серьезного просчета Кремля по вторжению в Украину": "Тем в России, кто еще год назад готовился к параду в Киеве, пришлось быстро изменить свои планы".



ЕС утверждает, что заявления Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.



"Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и своего европейского будущего. В крепком единстве, также недооцененном Кремлем, мы вместе с нашими международными партнерами решили поддержать Украину, предоставив ей, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, средства для самозащиты. Это было и есть правильное решение", - отмечается в заявлении.



Кроме того, Евросоюз указывает, что РФ должна немедленно прекратить зверства, которые она творит в Украине.



"Пока Россия не демонстрирует никакой подлинной готовности к переговорам по справедливому и устойчивому миру. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского и обязуемся активно работать с Украиной над реализацией плана по 10 пунктам", - добавили в Евросоюзе, заверив, что его члены полны решимости поддерживать Украину, жертву российской агрессии, столько, сколько потребуется.