



Заявитель в БАГАЦе: закон - золотая клетка, чтобы Нетаниягу нарушал соглашение

Глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага, который является одним из петиционеров, заявил на слушаниях в БАГАЦе, что закон о недееспособности призван для того, чтобы создать "золотую клетку", в которой премьер-министр Биньямину Нетаниягу "сможет нарушать" соглашение о конфликте интересов.



"Каждый раз, когда появляется возможность заставить премьер-министра соблюдать соглашение о конфликте интересов, это невозможно реализовать. Закон создан для того, чтобы построить золотую клетку, чтобы премьер имел возможность способствовать перевороту, нарушая соглашение о конфликте интересов", - сказал Шрага, имея в виду правовую реформу.



В ответ ему председатель БАГАЦа Эстер Хаюйт отметила, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара не разделяет позицию заявителей о том, что нарушение соглашения о конфликте интересов может привести к смещению Нетаниягу с должности.