Заявитель: отсрочить закон, пока продолжается суд над Нетаниягу
Глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага призвал отложить реализацию закона о недееспособности премьер-министра до тех пор, пока продолжается суд над Биньямином Нетаниягу по делу о коррупции.
Об этом он сказал на слушаниях БАГАЦа, которые продолжаются с самого утра.
"Нужно отложить реализацию закона до тех пор, пока он находится в конфликте интересов", - сказал Шрага.
В ответ судьи возразили, задавшись вопросом о том, должен ли вообще существовать закон, который применим только к одному конкретному лицу. "Есть ли такой прецедент?" - спросила судья Яэль Вильнер.
Ранее Шрага также раскритиковал закон, сказав, что тот является "золотой клеткой", которая позволяет Нетаниягу нарушать соглашение о конфликте интересов.