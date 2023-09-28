



Заявитель: отсрочить закон, пока продолжается суд над Нетаниягу

Глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага призвал отложить реализацию закона о недееспособности премьер-министра до тех пор, пока продолжается суд над Биньямином Нетаниягу по делу о коррупции.



Об этом он сказал на слушаниях БАГАЦа, которые продолжаются с самого утра.



"Нужно отложить реализацию закона до тех пор, пока он находится в конфликте интересов", - сказал Шрага.



В ответ судьи возразили, задавшись вопросом о том, должен ли вообще существовать закон, который применим только к одному конкретному лицу. "Есть ли такой прецедент?" - спросила судья Яэль Вильнер.



Ранее Шрага также раскритиковал закон, сказав, что тот является "золотой клеткой", которая позволяет Нетаниягу нарушать соглашение о конфликте интересов.