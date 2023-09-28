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Заявитель: отсрочить закон, пока продолжается суд над Нетаниягу
28.09.2023 17:05 Алина Груднева

Заявитель: отсрочить закон, пока продолжается суд над Нетаниягу

Глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага призвал отложить реализацию закона о недееспособности премьер-министра до тех пор, пока продолжается суд над Биньямином Нетаниягу по делу о коррупции.

Об этом он сказал на слушаниях БАГАЦа, которые продолжаются с самого утра.

"Нужно отложить реализацию закона до тех пор, пока он находится в конфликте интересов", - сказал Шрага.

В ответ судьи возразили, задавшись вопросом о том, должен ли вообще существовать закон, который применим только к одному конкретному лицу. "Есть ли такой прецедент?" - спросила судья Яэль Вильнер.

Ранее Шрага также раскритиковал закон, сказав, что тот является "золотой клеткой", которая позволяет Нетаниягу нарушать соглашение о конфликте интересов.

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