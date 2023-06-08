



Завтра пройдет всеобщая забастовка в арабской общине против безудержных убийств

Завтра в арабском сообществе пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против сегодняшней массовой стрельбы со смертельным исходом в Яфа-ан-Насерийе, сообщила группа Высшего комитета по наблюдению за арабскими гражданами Израиля.



Комитет призвал к проведению акций протеста в городах и поселках в выходные дни. Он поддерживает призывы правительства привлечь ШАБАК к борьбе с организованной преступностью в обществе, которая в этом году уже унесла жизни 97 человек.