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08.06.2023 20:42 Наталья Богинская

Завтра пройдет всеобщая забастовка в арабской общине против безудержных убийств

Завтра в арабском сообществе пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против сегодняшней массовой стрельбы со смертельным исходом в Яфа-ан-Насерийе, сообщила группа Высшего комитета по наблюдению за арабскими гражданами Израиля. 

Комитет призвал к проведению акций протеста в городах и поселках в выходные дни. Он поддерживает призывы правительства привлечь ШАБАК к борьбе с организованной преступностью в обществе, которая в этом году уже унесла жизни 97 человек.

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