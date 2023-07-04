



Завтра: голосование за закон о роспуске Коллегии адвокатов

Ожидается, что законопроект о роспуске коллегии адвокатов, представленный членом Кнессета Ханохом Милвицки от партии "Ликуд", будет поставлен на голосование и пройдет предварительное чтение на заседании Кнессета в эту среду, 5 июля.



Голосование по вопросу о роспуске Ассоциации и придании ей добровольного характера состоится через три недели после победы Амита Бахара в гонке за пост председателя Коллегии адвокатов. Победа Бахара, набравшего 70% голосов, обеспечила ему большинство в национальном совете Коллегии, который выбирает своих представителей в комитете по отбору судей.



Вместе с Карин Эльхарар, двумя представителями адвокатов, которые, как ожидается, будут из блока Бахера, и тремя судьями, коалиция теперь в меньшинстве - три против шести членов комитета. Однако следует подчеркнуть, что роспуск Коллегии адвокатов не был направлен на решение проблемы меньшинства представителей коалиции в комитете по отбору судей



Сегодня каждый адвокат должен быть членом Коллегии адвокатов и платить членский взнос в размере сотни шекелей. Если кто-то не являются членом Коллегии адвокатов, ему запрещено заниматься юридической практикой. Кроме того, ассоциация отвечает за специализацию адвокатов, а также за проведение тестов перед получением лицензии на занятие юридической практикой.



Ханох Милвицки, адвокат по профессии, хочет все это изменить. По его замыслу, в Министерстве юстиции будет создан совет адвокатов, который будет отвечать за выдачу лицензий на юридическую практику и контролировать специализации. Членство в Коллегии адвокатов будет исключительно добровольным, как и в любой профессиональной ассоциации. Каждый, кто захочет, станет членом коллегии, а те, кто не захочет, все равно смогут заниматься юридической практикой.