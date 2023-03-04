



Завод Rheinmetall в Украине: Медведев пригрозил ударами из "Калибров"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев крайне жестко отреагировал на возможность строительства в Украине танкового завода немецкого концерна Rheinmetall.



Соответствующее заявление он сделал 4 марта.



Медведев, в свойственной ему форме, пригрозил атаками, если завод будет построен.



"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода

в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - сказал он.

