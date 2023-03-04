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Завод Rheinmetall в Украине: Медведев пригрозил ударами из "Калибров"
04.03.2023 13:36 Алина Груднева

Завод Rheinmetall в Украине: Медведев пригрозил ударами из "Калибров"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев крайне жестко отреагировал на возможность строительства в Украине танкового завода немецкого концерна Rheinmetall.

Соответствующее заявление он сделал 4 марта.

Медведев, в свойственной ему форме, пригрозил атаками, если завод будет построен.

"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода
в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - сказал он.
 

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