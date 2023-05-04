



Завершился первый раунд переговоров о правовой реформе

В четверг, 4 мая, в резиденции президента Ицхака Герцога продолжились переговоры между коалицией и оппозицией о правовой реформе.



Согласно официальному заявлению, делегации от коалиции, "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" завершили первый раунд обсуждений по комплексу вопросов.



"Цель первого раунда обсуждений, завершившегося сегодня, заключалась в том, чтобы позволить сторонам широко, подробно и аргументированно изложить свои позиции по различным вопросам. Обсуждения проводились серьезно, углубленно и обстоятельно в соответствии с принципиальными вопросами управления и закона, которые влияют на имидж страны", - сообщила пресс-служба канцелярии президента.



Уточняется, что обсуждения, как ожидается, продолжатся из-за приверженности сторон попыткам достичь широких соглашений, которые "предотвратят продолжение споров и кризиса".