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Завершилась встреча Лапида и Нетаниягу
29.08.2022 18:21 Ольга Белозерова

Завершилась встреча Лапида и Нетаниягу

Завершилась встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидер оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Как отмечает "Исраэль хайом", на встрече также присутствовал военный секретарь премьер-министра Ави Хиль. 

В ходе совещания Лапид проинформировал Нетаниягу о ядерном соглашении с Ираном и дипломатической деятельности и деятельности в области безопасности, которую ведет Израиль, чтобы повлиять на этот вопрос, а также о дополнительных вопросах национальной безопасности.
 

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