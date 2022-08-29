Завершилась встреча Лапида и Нетаниягу
Завершилась встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидер оппозиции Биньямина Нетаниягу.
Как отмечает "Исраэль хайом", на встрече также присутствовал военный секретарь премьер-министра Ави Хиль.
В ходе совещания Лапид проинформировал Нетаниягу о ядерном соглашении с Ираном и дипломатической деятельности и деятельности в области безопасности, которую ведет Израиль, чтобы повлиять на этот вопрос, а также о дополнительных вопросах национальной безопасности.
למרות התנגדות נתניהו: לשכת רה"מ לפיד פרסמה תמונה מהתדרוך הביטחוני@gilicohen10 @SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2022
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ) pic.twitter.com/fcqzDf31aP