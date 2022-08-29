



Завершилась встреча Лапида и Нетаниягу

Завершилась встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и лидер оппозиции Биньямина Нетаниягу.



Как отмечает "Исраэль хайом", на встрече также присутствовал военный секретарь премьер-министра Ави Хиль.



В ходе совещания Лапид проинформировал Нетаниягу о ядерном соглашении с Ираном и дипломатической деятельности и деятельности в области безопасности, которую ведет Израиль, чтобы повлиять на этот вопрос, а также о дополнительных вопросах национальной безопасности.

