



Завершилась первая встреча у Герцога: что сказали члены "Еш Атид"

В резиденции президента Ицхака Герцога завершилась первая встреча между переговорными группами от коалиции, "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" относительно компромисса по правовой реформе.



Она длилась примерно полтора часа.



По данным пресс-службы канцелярии президента, участники встречи разошлись в "хорошем настроении". В среду, 29 марта, Герцог продолжит раунд встреч с другими оппозиционными партиями.



אחרי כשעה בלבד: הסתיימה פגישת המשא ומתן בבית הנשיא



צילום: קובי גדעון , לע"מ pic.twitter.com/OG8O5AAUlv — החדשות - N12 (@N12News) March 28, 2023

"Мы благодарим президента за то, что он открыл свой дом для переговорного процесса на благо граждан Израиля в это важное время. Мы пришли к нему сегодня вечером от имени широкой общественности, которая поняла, насколько хрупка и уязвима наша демократия. Мы сказали президенту, что к 75-летию Государства Израиль мы можем внести реальные изменения — не просто косметические исправления, а широко согласованную конституцию, основанную на ценностях Декларации независимости", - сказали по завершении встречи представители "Еш Атид".По данным Ynet, "Авода" сформировала команду, которая присоединится к переговорам завтра, "чтобы убедиться, что законы о госперевороте не вернутся на голосование в Кнессет".Между тем, председатель НДИ Авигдор Либерман вечером объявил, что не намерен присоединяться к переговорному процессу при посредничестве президента.