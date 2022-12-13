



Завершены испытания системы противотанкового перехвата “Железный кулак”: детали

Управление танков и БТР Минобороны , ЦАХАЛ и подразделение Elbit Systems в понедельник, 12 декабря, совместно объявили о завершении серии успешных испытаний системы активной защиты “Железный кулак”. Система защиты, установленная на БТРах Eitan, способна перехватывать сложные противотанковые угрозы.



В январе 2020 года Министерство обороны выбрало систему Elbit Iron Fist для оснащения БТРов Eitan. Сделку оценивали в 31 миллион долларов. Контракт должен был заключен на 5 лет.



Система "Железный кулак", разработанная компанией Elbit Systems, представляет собой усовершенствованную систему активной защиты, которая обеспечивает 360-градусное покрытие от многодиапазонных угроз в открытой и городской среде. В дополнение к своим защитным возможностям система предоставляет командам БТР информацию о местоположении источника огня.



“Железный кулак” включает в себя электрооптическую сенсорную систему, радар поиска и сопровождения, а также реактивное оснащение с пусковыми установками и перехватчиками, нейтрализующими угрозы на безопасном расстоянии от БТР. Это позволяет гораздо быстрее нейтрализовать источники огня противника и перехватывать боевую инициативу.



Планируется, что БТРы Eitan с новой системой “Железный кулак” полностью заменят гусеничные БТРы M113.



Впервые представленный в 2016 году, Eitan прошел комплексную серию испытаний, последние из которых прошли в понедельник.



8-метровый Eitan весит 30-35 тонн и управляется тремя членами экипажа – командиром, наводчиком и водителем. Улучшен корпус машины для максимальной защиты экипажа и система подвески. Кроме того, были усовершенствованы рулевое управление и электрические системы.



Оснащенный двигателем в 750 л.с., БТР может развивать скорость до 90 км/ч, сохраняя при этом способность маневрировать на бездорожье благодаря независимой подвеске и серийной трансмиссии.



Eitan будет оснащен крупнокалиберным пулеметом FN MAG 50-го калибра и 30-мм пушкой с дальностью стрельбы 2500 метров, а также ракетной установкой, управляемой из машины.

