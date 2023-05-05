



Завершен первый раунд переговоров по судебной реформе

Вчерашняя встреча представителей коалиции и оппозиции по судебной реформе состоялась в Тель-Авиве, а не в резиденции президента в Иерусалиме.



Эта встреча стала последней из первого раунда переговоров, длившихся месяц, в ходе которого стороны провели шесть встреч. Разговор шел как о процедуре, так и о сути судебной реформы.



Встречи проходили в двух частях. Сначала коалиционная и оппозиционная команды встретились отдельно с представителями от имени Президентской резиденции, после чего встретились вместе.]



Ближе к концу раунда представители “Еш Атид” попросили обсудить главный вопрос, который участники считают сердцевиной реформы и ядром разногласий – состав Отборочной комиссии судей.



“Если “Ликуд” действительно хочет достичь договоренностей, он не должен использовать “метод салями” и соглашаться на четыре чтения основного закона плюс другие вещи. Он должен согласиться решить суть спора”, — заявили члены “Еш Атид”.



После того, как стало известно, что переговоры идут хорошо и могут стать основой для присоединения “А-Махане а-мамлахти” к коалиции за счет “Оцма Йегудит” из-за разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, депутат Кнессета Зеев Элькин заявил: “Для нас невозможно присоединиться к действующему правительству. Оно занято делами, не имеющими значения. Вместо того, чтобы работать, оно, в основном, говорит и делает голословные заявления”.



Представители протестующих против судебной реформы призвали Яира Лапида и Бенни Ганца не позволять представителям коалиции “затягивать переговоры”.



“Нетаниягу не должен менять состав Отборочной комиссии судей. Взаимное вето должно оставаться в силе. Пока премьер-министр не согласен с этим принципом, который обеспечит независимый суд, вы должны встать и сказать общественности правду: Нетаниягу хочет диктатуры”.



Протестные организации планируют сегодня несколько демонстраций у домов министров и депутатов от коалиции.



Завтра, как и каждую субботу вечером, планируется провести масштабную демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве и в 150 других местах по всему Израилю уже 18-ю неделю подряд.