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Заткнись! Лидеры протеста безжалостно атаковали Бени Ганца
21.09.2023 08:36 Аркадий Бочаровский

Заткнись! Лидеры протеста безжалостно атаковали Бени Ганца

Лидеры  протеста против правительства подвергли резкой атаке председателя Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганца после того, как он осудил нападение на раввина Игаля Левинштейна в Тель-Авиве. Активист протеста Коста Блэк, известный как один из лидеров крайне левой организации "Куми Исраэль" крайне нелестно отозвался о Ганце.

В ответ на осуждение нападения на раввина, которое Ганц опубликовал в Twitter, Коста Блэк написал ему: "Послушай, Голем. Те, кто применяет насилие против либеральной общественности, - это те, кого ты облизываешь и перед кем преклоняешься. Все твои попытки создать некую фальшивую симметрию, потому что к этому тебя подтолкнули твои советники, - это плевок в лицо сотням тысяч патриотов, которые уже 9 месяцев сражаются на улицах. Вы просто саботируете самую важную для страны борьбу".

На это Блэк не успокоился: "Вы настолько глупы, что даже не в состоянии понять, какой ущерб вы наносите либеральному лагерю своим идиотским поведением, нормализацией отношения к Нетаниягу и его разрушительному правительству, уничтожающему все хорошее здесь, и такими насаждениями, как "Матан Кахана", которые вы привели в наш лагерь. Так что просто заткнитесь и не мешайте нам делать то, что должны были делать вы, Лапид и Михаэли. Оставьте свои неубедительные осуждения клерикалам, сжигателям деревень и разрушителям государства из той массы яда, которую вы продолжаете лизать. Это достаточно ясно для вас? Времена, когда мы склоняли головы, прошли. И вы должны это быстро понять".

Моше Редман, считающийся одним из лидеров “протестов хай-тека”, атаковал Ганца и написал ему: "Это то, что, как показали опросы, так теперь надо правильно писать?! Слова "подонки" и "возвращайтесь в поселения" - вот что вас потрясет?! А как насчет слов политической ветви фанатичной мессианской секты "Лимор Сон Хар Мелех", мы не услышали осуждения и обязательства перед обществом, что вы никогда не будете сидеть с ней или ей подобными в коалиции любого состава".





 

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