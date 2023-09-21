



Заткнись! Лидеры протеста безжалостно атаковали Бени Ганца

Лидеры протеста против правительства подвергли резкой атаке председателя Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганца после того, как он осудил нападение на раввина Игаля Левинштейна в Тель-Авиве. Активист протеста Коста Блэк, известный как один из лидеров крайне левой организации "Куми Исраэль" крайне нелестно отозвался о Ганце.



В ответ на осуждение нападения на раввина, которое Ганц опубликовал в Twitter, Коста Блэк написал ему: "Послушай, Голем. Те, кто применяет насилие против либеральной общественности, - это те, кого ты облизываешь и перед кем преклоняешься. Все твои попытки создать некую фальшивую симметрию, потому что к этому тебя подтолкнули твои советники, - это плевок в лицо сотням тысяч патриотов, которые уже 9 месяцев сражаются на улицах. Вы просто саботируете самую важную для страны борьбу".



На это Блэк не успокоился: "Вы настолько глупы, что даже не в состоянии понять, какой ущерб вы наносите либеральному лагерю своим идиотским поведением, нормализацией отношения к Нетаниягу и его разрушительному правительству, уничтожающему все хорошее здесь, и такими насаждениями, как "Матан Кахана", которые вы привели в наш лагерь. Так что просто заткнитесь и не мешайте нам делать то, что должны были делать вы, Лапид и Михаэли. Оставьте свои неубедительные осуждения клерикалам, сжигателям деревень и разрушителям государства из той массы яда, которую вы продолжаете лизать. Это достаточно ясно для вас? Времена, когда мы склоняли головы, прошли. И вы должны это быстро понять".



Моше Редман, считающийся одним из лидеров “протестов хай-тека”, атаковал Ганца и написал ему: "Это то, что, как показали опросы, так теперь надо правильно писать?! Слова "подонки" и "возвращайтесь в поселения" - вот что вас потрясет?! А как насчет слов политической ветви фанатичной мессианской секты "Лимор Сон Хар Мелех", мы не услышали осуждения и обязательства перед обществом, что вы никогда не будете сидеть с ней или ей подобными в коалиции любого состава".











