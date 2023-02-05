



"Заслужил смерти". Волна подстрекательства против Нетаниягу



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые затронул тему резких высказываний в его адрес в посте на Facebook подполковника запаса и бывшего летчика Зеева Раза. Раз, среди прочего назвал премьера “заслужившим смерти”.



"В последние недели мы стали свидетелями растущей волны подстрекательства", - сказал Нетаниягу. "Каждый день пересекаются все новые границы, и кажется, что все границы пересечены угрозами в адрес избранных должностных лиц и меня, но это не так, потому что сегодня мы услышали и увидели угрозу убить, явную угрозу, угрозу убить премьер-министра Израиля. Я ожидаю, что правоохранительные органы и силы безопасности, которые четко и остро распознавали во время предыдущего правительства даже незначительные явления отнеслись, по крайней мере, с такой же строгостью и такой же резкостью к этому тяжелому феномену".



Нетаниягу также обратился к членам оппозиции и призвал их осудить заявления против него: "Я ожидаю, что лидеры оппозиции будут говорить с той же твердостью и той же резкостью, с которой говорил я. Мы столкнулись с трудными временами, и все мы должны делать то, что от нас требуется как от ответственных представителей общества. Мы не должны молчать по этому вопросу".



Раз, бывший пилот, руководивший атакой на ядерный реактор в Ираке, удалил сообщение после бури, поднявшейся вокруг его высказываний. Пост был написан в ответ на слова адвоката Давида Ходака, который заявил, что применит оружие, если его заставят жить при диктатуре. "Меня удивляет сдержанность формулировок Ходака. Только оборона с оружием? Пассивность? Если премьер-министр берет на себя диктаторские полномочия, этот премьер-министр - заслужил смерти, вот и все, - написал в посте Зеев Раз, - вместе со своими министрами и теми, кто следует его приказам".



"У нас тоже должен быть закон о диктатуре", - написал он в посте. "Этот закон говорит: если человек захватил власть в моей стране и руководит ею недемократическим образом, его обязательно надо убить. Невежливо, оскорбительно, но альтернатива - много смертей невинных, и лучше сначала убить преступников. Я готовлю подробную декларацию своего мнения по этому вопросу". В разговоре с 12-м каналом Раз уточнил: "Я этого не писал. Это чужая цитата. Я поделился постом и убрал его после того, как он отказался от своих слов, что вполне справедливо".



