



"Защитить демократию": десятки тысяч человек вышли на протест в Тель-Авиве

Прямо сейчас в Тель-Авиве проходит многотысячная масштабная демонстрация, участники которой протестуют против планов нового правительства о проведении судебной реформы.



По оценкам полиции, около 100 000 человек собрались на улице Каплан и еще 10 000 на площади Габима в Тель-Авиве, сообщает Times of Israel.



Депутат Кнессета от партии "Авода" Гилад Карив назвал демонстрацию "одной из крупнейших" в Израиле, и предупредил, что следующие протесты будут еще масштабнее.



На демонстрации уже выступил бывший премьер-министр, а ныне - лидер оппозиции Яир Лапид.



"То, что вы видите здесь, - это протест для страны. Это протест для страны. Люди, которые любят страну, пришли сегодня сюда, чтобы защитить ее демократию, защитить ее суды и защитить идею совместной жизни и общего блага. Здесь есть люди, любящие Израиль, которые пришли бороться за демократию. Еврейское государство в соответствии с принципами Декларации независимости. Мы не сдадимся, пока не победим", - заявил Лапид.



Также слово взял Бени Ганц: "Я надеюсь, что вы на пути к акции протеста, а если нет, то вперед. Мы будем протестовать на законных основаниях. Мы хотим защитить нашу демократию, а общественная поддержка и активность в протестах очень важны для нашей политической борьбы. Мы готовы договариваться, но мы не хотим разрушать нашу демократию, и мы настаивайте на этом. Так что вперед - Беэр-Шева, Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим. Мы все выйдем на поле боя".



Протест в Тель-Авиве был не единственным в субботу вечером. Около 5000 протестующих собрались в центре Хорев в Хайфе, чтобы провести собственную акцию протеста, в то время как сотни собрались в Герцлии. Другие акции протеста прошли в Хайфе и Иерусалиме.



Это уже третья неделя протестов с того момента, как министр юстиции объявил о судебной реформе.