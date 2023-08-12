



"Защитим Израиль": стартует 32-я неделя протестов

В субботу, 12 августа, по всему Израилю стартуют еженедельные акции протеста против правовой реформы, которые продолжаются уже 32-ю неделю подряд.



Ожидается, что демонстрацию пройдут более чем в 150 местах по всей стране.



Традиционно, ключевая акция протеста пройдет на Каплан в Тель-Авиве. Марш стартует в 19:00. Основной митинг на Каплан начнется в 20:00.



"За последние две недели мы стали свидетелями результатов судебного переворота: расистской политики министерств, развала полиции и начала волны миграции", — сообщили организаторы.



По их словам, раскол в обществе из-за правовой реформы усугубляет кризис в сфере безопасности.



"Оперативная готовность Армии обороны Израиля сильно подорвана действиями правительства. Мы, граждане, должны выйти и защитить Израиль. Мы начали еще зимой, а теперь в разгар лета — мы продолжим защищать Государство Израиль", - отметили они.



Сегодня среди выступающих на главной сцене в Тель-Авиве будет генерал резерва Амирам Левин, педагог Саундус Алхаут и журналистка Ор-ли Барлев. Также выступит одна из лидеров протеста Шикма Бреслер.