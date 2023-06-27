



Защита Нетаниягу пытается выставить Милчена стариком с плохой памятью

Адвокаты защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу пытаются поставить под сомнение достоверность свидетеля обвинения Арнона Милчена, заявляя, что память 78-летнего голливудского магната, должно быть, угасает.



Обсуждая зону свободной торговли, которую Милчен и индийский бизнесмен Ратан Тата пытались продвигать между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией, адвокат защиты Амит Хадад утверждает, что Милчен не мог четко вспомнить события, которые произошли “более десяти лет назад”.



"Подтвердите мне, что на всех ваших допросах, в ваших свидетельских показаниях", которые Милчан дал вчера по этому вопросу, "они не представили вам в реальном времени документы, связанные с Taтa", а "они позволили вам говорить по старой памяти, которая потускнела и нарушилась".



Милчен ответил, что его память "не потускнела и не пропала".



Милчен обратился к Нетаниягу с просьбой помочь в продвижении проекта, а позже организовал встречу с Татой, которая, по словам бизнесмена, должна была способствовать знакомству с премьер-министром Индии.



Хадад также подчеркнул близость Милчена к Нетаниягу как основу для обширных подарков магната.



Адвокат указал на письмо, которое Нетаниягу отправил Милчену после вступления в должность в 2009 году, говоря, что оно “демонстрирует глубокую дружбу”.



Точно так же Хадад говорит, что Нетаниягу и Милчены взаимно дарили подарки, указывая на знаки внимания, которые Сара Нетаниягу дарила жене Милчена, Аманде.



“Взаимные подарки, которые Сара делала Аманде и детям, и подарки, которые делали вы, — это часть этой дружбы”, — говорит Хадад.

Процесс дачи показаний приостановлен до завтра.



