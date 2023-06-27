



Защита Нетаниягу начала перекрестный допрос Милчена

Открывая перекрестный допрос Арнона Милчена, адвокат премьер-министра Биньямина Нетаниягу сказал медиамагнату, что его цель — “исправить эту несправедливость, причиненную вам и совершенную по отношению к Нетаниягу”.



”Вы прекрасный человек, все в этом зале в большом долгу перед вами за то, что вы сделали на благо безопасности страны”, — сказал адвокат защиты Амит Хадад, имея в виду торговлю оружием и работу в израильском разведывательном агентстве ”Моссад” Милчена в прошлом.



”К сожалению, они превратили вас в человека, который дарил сигары и шампанское. Они втянули вас в то, чему вы не принадлежите. Вы честный человек и никогда не думали, что делаете что-то недопустимое”, — добавил Хадад.



”Значительная часть перекрестного допроса будет посвящена исправлению той несправедливости, которая была совершена по отношению к вам и по отношению к Нетаниягу”, — отметил он.

