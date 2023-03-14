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Засекреченный инцидент на севере: Галанту представлены результаты расследования
14.03.2023 19:42 Аркадий Бочаровский

Засекреченный инцидент на севере: Галанту представлены результаты расследования


Министр обороны Йоав Галант провел несколько ситуационных оценок после инцидента в сфере безопасности, подробности которого запрещены к публикации. 

Об этом сообщила канцелярия министра обороны - не вдаваясь в подробности. 

В оценке ситуации участвовали начальник генштаба генерал-майор Херци Халеви, глава ШАБАКа Ронан Бар, глава оперативного отдела генерал Одед Басюк, глава АМАН генерал Ахарон Халива и другие высокопоставленные чиновники системы безопасности. 

Министр обороны поручил "продолжать усилия по обеспечению нормальной жизни граждан Израиля".

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