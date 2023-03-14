Засекреченный инцидент на севере: Галанту представлены результаты расследования
Министр обороны Йоав Галант провел несколько ситуационных оценок после инцидента в сфере безопасности, подробности которого запрещены к публикации.
Об этом сообщила канцелярия министра обороны - не вдаваясь в подробности.
В оценке ситуации участвовали начальник генштаба генерал-майор Херци Халеви, глава ШАБАКа Ронан Бар, глава оперативного отдела генерал Одед Басюк, глава АМАН генерал Ахарон Халива и другие высокопоставленные чиновники системы безопасности.
Министр обороны поручил "продолжать усилия по обеспечению нормальной жизни граждан Израиля".