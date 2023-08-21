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Заседание Военно-политического кабинета перенесено на следующую неделю
21.08.2023 18:34 Евгения Маркова

Заседание Военно-политического кабинета перенесено на следующую неделю

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил перенести запланированное на 10 сентября заседание Военно-политического кабинета на следующую неделю после двух смертоносных терактов. Об этом сообщает его офис.

Источник в его офисе сообщил новостному сайту Walla, что “это решение не имеет ничего общего с требованием министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира немедленно созвать форум на высшем уровне”.

Сообщается также, что  Нетаниягу встретился лидером оппозиции Яиром Лапидом, чтобы проинформировать его о ситуации в вопросах безопасности. Встреча была назначена еще до терактов, поскольку премьер-министр, согласно законодательству, обязан регулярно информировать главу оппозиции о происходящем.
 

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