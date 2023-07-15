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Заседание перенесено: отпустят ли Нетаниягу из больницы домой
15.07.2023 21:20 Алина Груднева

Заседание перенесено: отпустят ли Нетаниягу из больницы домой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, почувствовавший 15 июля недомогание, проведет ночь под наблюдением в медицинском центре "Шиба" в Рамат-Гане.

Соответствующее решение было принято по рекомендации врачей.

Заседание правительства, запланированное на утро, 16 июля, решено перенести на понедельник.

Ранее глава правительства записал видеообращение к израильтянам, сказав, что чувствует себя хорошо.

Он признался, что накануне без головного убора и воды отдыхал на озере Кинерет. Врачи подозревают, что у него обезвоживание.
 

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