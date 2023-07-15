



Заседание перенесено: отпустят ли Нетаниягу из больницы домой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, почувствовавший 15 июля недомогание, проведет ночь под наблюдением в медицинском центре "Шиба" в Рамат-Гане.



Соответствующее решение было принято по рекомендации врачей.



Заседание правительства, запланированное на утро, 16 июля, решено перенести на понедельник.



Ранее глава правительства записал видеообращение к израильтянам, сказав, что чувствует себя хорошо.



Он признался, что накануне без головного убора и воды отдыхал на озере Кинерет. Врачи подозревают, что у него обезвоживание.

