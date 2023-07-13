



Заседание комиссии по борьбе с дороговизной жизни: что сказал Нетаниягу

В четверг, 13 июля, состоялось заседание комиссии министров по борьбе с дороговизной жизни под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



В ходе заседания свой проект о приведении системы импорта в Израиле в соответствие с европейской системой стандартизации представил министр экономики и промышленности Нир Баркат. По его словам, это позволит облегчить процесс импорта товаров.



Ожидается, что на следующей неделе гендиректор Министерства здравоохранения Моше Бар-Симан-Тов доложит о мерах по приведению стандартов импортируемой продукции в соответствие с европейскими стандартами.



В свою очередь, управляющий Банком Израиля Амир Ярон представил на заседании информацию о состоянии кредитной сферы и конкуренции в банковском секторе, а также о совместных с министерствами юстиции и финансов действиях по продвижению закона о секьюритизации.



Помимо прочего, он проинформировал о предпринятых в последние годы мерах по стимулированию конкуренции в банковской сфере: открытое банковское обслуживание, переход из банка в банк в один клик, ипотечная реформа, прозрачность условий накопительных программ и возможность их сравнивать и многое другое. Он описал шаги по созданию базы кредитных данных для малого и среднего бизнеса. Участники заседания призвали создать эту базу как можно скорее, чтобы значительно снизить стоимость кредита для многих бизнесов.



"Каждую неделю мы встречаемся на заседаниях комиссии по борьбе с дороговизной жизни. В течение недели будет начат законодательный процесс по проекту, представленному министром экономики. Закон вступит в силу немедленно после его принятия. Это позволит импортировать из Европы в Израиль большое число потребительских товаров без каких-либо бюрократических препон. Что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля", - сказал Нетаниягу.



По словам главы правительства, доклад управляющего Банка Израиля был исчерпывающим.



"Управляющий Банком Израиля ответил на просьбу министров ускорить проведение этих мер, чтобы максимально стимулировать конкуренцию в этой сфере, очень важной для всех семей в Израиле", - резюмировал он.