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Заседание Кнессета возобновилось спустя 40 минут
16.10.2023 17:40 Алина Груднева

Заседание Кнессета возобновилось спустя 40 минут

Прерванное из-за массированного ракетного обстрела центра Израиля заседание Кнессета возобновилось спустя 40 минут.

Из-за залпа по Иерусалиму депутаты были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.

Напомним, что в ходе массированного обстрела центра Израиля, за который взял на себя ответственность ХАМАС, зафиксированы попадания. Большая часть пришлась на открытые местности.

В Холоне из-за попадания пострадала 54-летняя женщина. Она получила ранение средней степени тяжести.

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