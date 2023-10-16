



Заседание Кнессета возобновилось спустя 40 минут

Прерванное из-за массированного ракетного обстрела центра Израиля заседание Кнессета возобновилось спустя 40 минут.



Из-за залпа по Иерусалиму депутаты были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.



Напомним, что в ходе массированного обстрела центра Израиля, за который взял на себя ответственность ХАМАС, зафиксированы попадания. Большая часть пришлась на открытые местности.



В Холоне из-за попадания пострадала 54-летняя женщина. Она получила ранение средней степени тяжести.