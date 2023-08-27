



Заседание БАГАЦа, которое решит судьбу страны. Подробности



На 12 сентября запланировано заседание Высшего суда справедливости, на котором будет обсуждаться закон об "основании разумности" в рамках судебной реформы.



Газета Jerusalem Post пишет, что это - исторически важное событие способно оказать влияние на израильтян и мировое еврейское сообщество, тонкости процесса остаются несколько непонятными для широкой общественности.



БАГАЦ уполномочен рассматривать петиции о пересмотре судебных решений, поданные частными лицами и организациями против государственных органов и должностных лиц, в частности, по конституционным и административным вопросам.



В этих петициях, как правило, выражается недовольство действиями правительства, утверждается, что постановления и государственные акты нарушают права или правовые нормы. Объем таких петиций может достигать 100 страниц, в них подробно рассматриваются предыдущие судебные решения и контекстная информация.



Закон об "основании разумности" предоставил суду возможность признавать недействительными административные решения, которые были сочтены существенно отклоняющимися от того, что одобрил бы рациональный и ответственный чиновник. Этот закон исключал оценку административных решений правительства, министров и премьер-министра.



Предстоящие слушания пройдут после внесения поправок в "Основной закон: Судебная власть" от 24 июля, что побудило граждан и неправительственные организации подать петиции с требованием отмены этого закона. Суд решил объединить восемь аналогичных ходатайств в одно слушание, посчитав их комплексными по своему содержанию.



Основные аргументы против закона о "стандарте разумности" сводятся к его потенциальному влиянию на демократические ценности, конституционные нормы и процессуальный порядок его принятия. Заявители утверждают, что закон подрывает систему сдержек власти, потенциально способствуя коррупции и произволу. В конечном итоге решение суда может иметь серьезные последствия для функционирования правительства, административных органов и баланса сил.



Постановление БАГАЦа может включать в себя различные варианты, помимо отмены или поддержки закона. Возможны такие варианты, как толкование закона с сохранением определенных требований, введение новых правовых инструментов, расширение существующих доктрин судебного контроля или даже возвращение закона в Кнессет для повторного рассмотрения.