



Зарплату главы БАГАЦа подняли всего на 5 тысяч - вместо 13 тысяч

Вместе с решением об увеличении зарплаты депутатов Кнессет проголосовал за увеличение зарплат высшим должностным лицам.



Механизмом, повышающим зарплату государственных служащих, является их привязка к средней зарплате в экономике. Согласно существующим законам, предусматривался скачок на 12,5% в зарплате высших чиновников - после двух лет замораживания этого показателя, который стал нестабильным в период коронавируса.



Было принято решение увеличить зарплаты на 5,1%.



Ожидается, что зарплата президента Израиля вырастет с 64 673 шекелей до 67 971 шекеля. Зарплата премьер-министра увеличится с 56 345 шекелей до 59 218 шекелей. Зарплата председателя Верховного суда Эстер Хают будет почти в два раза больше, чем у премьер-министра Нетаниягу: 101 949 после повышения. Однако следует помнить, что премьер-министр получает значительные льготы, такие как проживание и питание, которые не рассчитываются в зарплате. Зарплата члена Кнессета теперь составит 47 582 (по сравнению с 45 274 сейчас), а зарплата министра - 53 257 (по сравнению с 50 673).