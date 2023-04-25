



"Зараза, дерьмо, шлюха!" Столкновение с Риной Мацлиах на кладбище в Беэр-Шеве

Худшие ожидания того, что политика может сделать с израильтянами на военных кладбищах в День Памяти были превзойдены в ходе инцидента в Беэр-Шеве.

На кладбище Беэр-Шевы прибыла бывшая ведущая и “лицо” израильского ТВ, госпожа Рина Мацлиах.



Прибытие Мацлиах не всех обрадовало, и последовал резкий обмен ругательствами между журналисткой и одним из присутствовавших на кладбище. В ходе дискуссии обе стороны использовали в отношении друг друга самые грязные эпитеты иврита, включая “зараза”, “говно” и “шлюха”.