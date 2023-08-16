



Запуск трамвая в Тель-Авиве: демонстранты освистали Мири Регев

Демонстранты освистали министра транспорта Мири Регев во время торжественного открытия станции на красной линии скоростного трамвая в Тель-Авиве.



По данным онлайн-газеты The Time of Israel, протестующие кричали ей: "позор".



Акция протеста прошла из-за присутствия Регев на мероприятии и на фоне того, что трамвай не будет курсировать в Шаббат.



"Я пришла сюда сегодня, чтобы решить проблемы. Есть еще некоторые пробелы, которые стоит обсудить", - сказала Регев.



Во время церемонии открытия полиция заблокировала вход на станцию. По данным израильских СМИ, когда приблизился трамвай, произошла стычка между репортером и охранником.



Ожидается, что другие акции протеста против запрета на курсирование трамвая в Шаббат пройдут в пятницу, 18 августа, когда красная ветка будет официально запущена по полноценному маршруту от Бат-Яма до Петах-Тиквы. Как известно, на красной линии будет в общей сложности 34 станции.



Ранее из-за решение относительно Шаббата церемонию открытия станции бойкотировал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.



"Это историческое и важное событие, которого я ждал 23 года. Но я настаиваю на то, что трамвай должен курсировать и по выходным, как должно быть в либеральной и демократической стране", - сказал он.