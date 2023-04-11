



Запрет на выезд из РФ для военнообязанных может появиться уже на этой неделе

Поправки в закон о воинской службе парламентарии решили принимать сразу во втором и третьем чтении на сегодняшней сессии Госдумы. А уже завтра их планирует принять и Совет Федерации. Новые нормы, о которых вчера сообщил глава профильного комитета по обороне Андрей Картаполов, коснутся и призывников и потенциальных мобилизованных, сообщили в Госдуме. Это значит, что уже до конца недели закон может вступить в силу.



Вот главное что изменится для мужского населения страны, судя по анонсам депутатов:

Порядок вручения повесток по сути становится принудительным. Человек будет считаться получившим их вне зависимости от своего желания – традиционным образом под роспись, оповещением через портал “Госулсуги” (электронные повестки юридически приравняют к бумажным) или заказным письмом.

Повестки таким образом будут приходить и призывникам, и военнослужащим, подлежащим мобилизации, и вообще всем военнообязанным – например, для уточнения учетных данных.

Уточнять данные, принимать и снимать с учета военкоматы теперь смогут и без явки военнообязанного, – этому поможет создание единой базы – но это не освобождает его от необходимости явиться в любой момент по повестке.

Главное наказание за повторную неявку по повестке – запрет на выезд из страны. Запрет будет накладываться в сжатые сроки, как на должников и алиментщиков.

Находящиеся за рубежом мужчины также будут получать повестки – электронные. Для них главным стимулом вернуться и пойти в военкомат станет запрет на продажу имущества.

Неявимшимся по повестке на территории России запретят водить машину, брать кредиты, создавать ИП и т.п.

Запреты могут коснуться почти всего взрослого населения страны, некоторых – до пенсионного возраста. Предельный возраст призыва для рядовых и сержантов – до 50 лет, младших офицеров – до 60 лет, старших офицеров – до 65.Из заявлений Картаполова следует, что меняться будет не только закон о воинской службе, но и другие законы, в том числе о порядке въезда и выезда за границу. Новые правила заработают сразу после подписания президентом, возможно, уже на этой неделе – на старте весенней призывной кампании.