



Запасов не осталось: Россия месяц собирала ракеты для удара по Украине

Страна-агрессор РФ в течение месяца собирала запас ракет, которые использовала во время очередного удара по территории Украины 9 марта. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



Он отметил, что в РФ наблюдается дефицит ракетного высокоточного вооружения. Поэтому 9 марта агрессор использовал ракеты, которые мог произвести за месяц.



"Были и более массированные ракетные удары, и интервалы между ними были значительно меньше… Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли выработать за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы", – подчеркнул Юсов.



Представитель ГУР уточнил, что запасы многих видов российских ракет находятся на “критически низком” уровне. К примеру, у РФ осталось лишь около 7% крылатых ракет "Калибр".



Именно с этим связано увеличение интервалов между ударами по Украине. Оккупанты пытаются пополнить запасы через производство, однако изготовить ракеты в достаточном количестве они не могут.



"Калибров у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать те затраты даже через производство", – объяснил Юсов.



По словам представителя ГУР, Россия пытается обойти западные санкции, ограничивающие ее способность производить вооружение. Агрессор прибегает к контрабанде и “серым” схемам поставки деталей.



Напомним, 9 марта РФ в ходе очередной атаки выпустила по Украине 81 ракету разного базирования и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131. Украинским военным удалось уничтожить 34 крылатых ракеты и четыре иранских дрона. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей благодаря действиям ВСУ.



Как отметили в британской разведке, массированный обстрел Украины 9 марта после трехнедельного перерыва свидетельствует о том, что РФ нужно накапливать ракеты.