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Западные стран обманывали нас: Путин не пошел на возобновление “зерновой сделки”
04.09.2023 19:30 Евгения Маркова

Западные стран обманывали нас: Путин не пошел на возобновление “зерновой сделки”

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не договорились о возобновлении "зерновой сделки" с участием России во время совместной встречи в Сочи. Об этом пишет ВВС.

На совместной пресс-конференции после трехчасовых переговоров, Путин заявил, что ”Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта”.

Российский лидер обвинил Украину в том, что она "использовала гуманитарные коридоры для террористических атак", в то время как Россия "обеспечивала безопасность по зерновому коридору".

Путин также сказал, что западные страны "обманывали нас о гуманитарных целях "зерновой сделки", добавив, что "более 70% грузов поступили в обеспеченные страны, в страны Евросоюза".

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция подготовит новый пакет консультаций с ООН по "зерновой сделке" и “приложит все усилия”, чтобы она возобновилась в прежнем формате, с участием РФ.

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