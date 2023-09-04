



Западные стран обманывали нас: Путин не пошел на возобновление “зерновой сделки”

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не договорились о возобновлении "зерновой сделки" с участием России во время совместной встречи в Сочи. Об этом пишет ВВС.



На совместной пресс-конференции после трехчасовых переговоров, Путин заявил, что ”Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку" сразу же, как будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта”.



Российский лидер обвинил Украину в том, что она "использовала гуманитарные коридоры для террористических атак", в то время как Россия "обеспечивала безопасность по зерновому коридору".



Путин также сказал, что западные страны "обманывали нас о гуманитарных целях "зерновой сделки", добавив, что "более 70% грузов поступили в обеспеченные страны, в страны Евросоюза".



В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция подготовит новый пакет консультаций с ООН по "зерновой сделке" и “приложит все усилия”, чтобы она возобновилась в прежнем формате, с участием РФ.