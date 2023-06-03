



Запад обсуждает, чем еще помочь Украине

Во время встречи в Белом доме, которая состоится в понедельник, 5 июня, президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен тренировки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения.



Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.



"Я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", - отметила Жан-Пьер.



Американский лидер ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки будут работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 и отметил, что учения будут проходить в Европе.



Дания входит в состав так называемой "коалиции истребителей" - объединения стран, готовых обучать украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, а затем передать эти самолеты Украине.



Тем временем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились, что их страны продолжат тесно сотрудничать в вопросах предоставления Украине необходимой оборонной помощи.



Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.



"Мы объединены решимостью обеспечивать Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью на протяжении всего требуемого времени. Украина должна иметь возможность оградить себя от российской неоправданной агрессивной войны”, - говорится в заявлении.



Также премьер-министры призвали Россию вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины без каких-либо условий.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнули премьер-министры.



Кроме того, Трюдо и Моравецкий заявили о том, что будут активно поддерживать трансатлантические стремления Украины, которая является неотделимой частью евроатлантического сообщества.



