



Запад активизировал наблюдение за ядерным арсеналом РФ

Спецслужбы США и их союзников активизировали усилия по обнаружению любых действий российских военных или сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова пяти нынешних и бывших официальных лиц США.



Усилия включают сбор данных в воздухе, космосе и киберпространстве, и более активное использование коммерческих спутников. Отдельное внимание уделяется Калининградской области, где Россия установила системы двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.



В то же время официальные лица предупреждают, что любые признаки того, что "эксцентричный российский лидер" Путин принял решение применить ядерное оружие, могут появиться слишком поздно. Военные командиры и эксперты разведки США надеются, что первым признаком того, что Россия решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.



С другой стороны, спецслужбы, по словам одного из чиновников, уверены, что Россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной, начав массированное нападение на Украину или страны НАТО.



"Они никогда не будут применять стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так это использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн", - заявил чиновник.