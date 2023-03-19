



Занятия в старших классах начнутся в 12:00

Занятия в 10-м классе во всех средних школах Израиля начнутся в 12:00, после решения организации учителей усилить санкции в знак протеста против поведения министерства финансов в рамках переговоров о зарплате учителей средних школ.



Ран Эрез, председатель организации учителей, сказал, что "в свете пренебрежительного и позорного поведения Министерства финансов по отношению к учителям средних школ и унизительных и оскорбительных предложений учителям, организация учителей решила усилить меры протеста".