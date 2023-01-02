



Зандберг: Отмена Смотричем налога приведет к загрязнению и росту заболеваемости

На своей первой встрече со своими высшими должностными лицами новый министр финансов Бецалель Смотрич поручил как можно быстрее подготовить приказы об отмене налогов на сладкие напитки и одноразовые пластиковые предметы.



Налог на сладкие напитки был введен в январе 2022 года, а налог на одноразовые пластиковые изделия вступил в силу в ноябре 2021 года. И то, и другое было основной политикой предыдущего правительства, направленной на улучшение здоровья и окружающей среды.



Уходящий министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг заявила: “Новое правительство позволяет мелкой политике разрушать окружающую среду и здоровье. Вместо того чтобы двигаться вперед, это решение отбрасывает нас на несколько световых лет назад. Отмена налога будет только способствовать загрязнению и заболеваемости. Я призываю нового министра охраны окружающей среды решительно противостоять этому вредному шагу”.